Yaban Çiçekleri bu akşam başlıyor! Aslıhan Malbora, "Ela" karakterini anlattı | Video

Türkiye’nin genç ve yakışıklı oyuncularından Akın Akınözü ve güzel oyuncu Aslıhan Malbora’nın başrollerinde yer aldığı Yaban Çiçekleri bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizide, Ela isminde bir avukatı canlandıran Aslıhan Malbora karakterini şöyle anlattı; “Ela, başarılı bir avukat. Biraz hırçın ama ne istediğini bilen güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran mücadeleci bir kadın.” Ela ile mücadele şeklinin benzediğine dikkat çeken oyuncu; senaryoda en çok Ela’nın Kılıç ile olan yarım kalan hikayesini sevmiş. “Ela saklamaya çalışsa da aslında hala aşk acısı çekiyor ve kalbi kırık. Okur okumaz sevdim Ela’yı ve aşklarının türünü Kılıç ile olan ilişkisini sevdim.” Hazırlık sürecine dair ise şunları söyledi; “Projeye Zeynep Günay ile hazırlandık her şeyi onunla inşa ettik. Provalarda karakteri birlikte ortaya çıkarttık. İnsanları gerçekçi içine alacak bir hikaye bekliyor.”