10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video
İzmir merkezli 5 ilde, kurdukları çağrı merkezi ofislerinde kedilerini avukat ya da icra memuru olarak tanıtarak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılık çetesine operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.
69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofislerinde, ülkemizin birçok ilinde ve ilk belirlemelere göre 94 mağdur vatandaşımıza internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kaparo ücreti adı altında hesaplarına para yatırttıkları ayrıca, kendilerini telefonda avukat ya da icra memuru olarak tanıtarak 'adınıza açılan icra davaları var, sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum' şeklinde farklı hayali mizansenler ile korku ve panik oluşturarak banka hesaplarına yaklaşık 10 milyon TL yatırtarak haksız kazanç elde ederek, çok sayıda dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. 65 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda yapılan aramalarda; 1 adet 6.35 ruhsatsız tabanca, 50 adet 6.35 mermi ve 149 adet 9x19 mermi, 1 adet Blow F92 ibareli kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek, 879 gram Scanc uyuşturucu madde, 9.5 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 500 adet Galara 300 mg hap, 339 Adet Sumra hap, 9 Adet Sanavel Symra, 28 adet Xanax hap, alüminyum folyo içerisinde bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi, 5 adet Bong düzeneği ve 1 adet hassas terazi, 4 Adet 22 ayar altın bilezik, 90 bin TL ve 1 adet para sayma makinesi ile 10 adet pos cihazı ve çok sayıda dijitaller ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
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