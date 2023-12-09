Video Yaşam 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21…
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21…

100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21…

09.12.2023 | 11:07

İstanbul Maltepe’de girdiği evden 100 bin liralık ziynet eşyası çalan 16 yaşındaki H.K., çaldığı malzemelerle Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 21 suç kaydı olan H.K. tutuklandı.

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