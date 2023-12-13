110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
Samsun'da 110 suçtan toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Polis, A.K.G.'nin farklı adreslerde ve metruk binalarda kaldığını tespit etti. 7 günlük alan çalışması ve güvenlik kameraları incelemeleri ve akabinde şahsın saklanmış olduğu ikametin bulunduğu sokakta takip yapan polis, Liman Mahallesi Cam Güzeli Sokak üzerinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.K.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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