Video Yaşam 110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video

110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video

13.12.2023 | 12:52

Samsun'da 110 suçtan toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.K.G. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu, "hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun Kılma ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçları başta olmak üzere 110 ayrı suçtan toplamda 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis, A.K.G.'nin farklı adreslerde ve metruk binalarda kaldığını tespit etti. 7 günlük alan çalışması ve güvenlik kameraları incelemeleri ve akabinde şahsın saklanmış olduğu ikametin bulunduğu sokakta takip yapan polis, Liman Mahallesi Cam Güzeli Sokak üzerinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.K.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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