Video Yaşam 12. katta can pazarı: 2 işçi iskelede mahsur kaldı | Video
12. katta can pazarı: 2 işçi iskelede mahsur kaldı | Video

12. katta can pazarı: 2 işçi iskelede mahsur kaldı | Video

22.04.2025 | 15:53

Antalya'da 12. katta kurulan dış cephe iskelesinde duvar yıkıldı, iki işçi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan işçiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1447. sokakta bulunan bir apartmanda, dış cephe boyama çalışmaları sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Apartmanın çatısında, boya iskelesi kurulu olduğu sırada duvarın bir kısmı çöktü. O esnada 12. katta bulunan işçiler Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, çöken duvarın ardından iskelede asılı kaldı.

Olay yerine kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Özel sepetli merdivenli araçla yürütülen kurtarma çalışması, çevredeki vatandaşların ilgisiyle takip edildi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından işçiler aşağıya indirildi.

Vücutlarında boya izleri ve tozlarla aşağıya indirilen işçilerin hafif sıyrıklar dışında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçiler, "Yukarıda duvar yıkıldı" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Yaşananlar iş güvenliği konusunda yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

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