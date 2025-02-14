12 yaşındaki çocuk çiğnediği sakızdan hayatını kaybetti | Video 14.02.2025 | 14:40 Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, dün akşam Çamlıca Mahallesi'nde Esra Bozkurt(12), çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Bozkurt'un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. 12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.