13 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması kamerada | Video
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralanmasına sebep olan doğalgaz patlamasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Binada ağır hasara sebep olan patlama anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle alevlerin yükseldiği görülüyor.
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