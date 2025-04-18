Video Yaşam 14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

18.04.2025 | 12:34

Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eskişehir merkezli, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırakkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirilmişti.

Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlenip, suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konulmuştu.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

METRELERCE ŞÜPHELİ KUYRUĞUNUN SEVKİ 3 DAKİKA SÜRDÜ
Yakalanan 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüs ile adliyeye getirildi. Burada yakınları bekleyen 71 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden oluşan kuyruğun, adliyeye sevki 3 dakika sürdüğü görüldü. Adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bazı şüpheli yakınları ise sinir krizi geçirdiği görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

14 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:12
14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 12:34
Orkinos - Bulut Operasyonu’nda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:37
"Orkinos - Bulut" Operasyonu'nda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 12:34
29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video 01:50
29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video 18.04.2025 | 12:34
Kartal’da emniyet şeridine yanaşan otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ağır yaralı | Video 02:33
Kartal'da emniyet şeridine yanaşan otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ağır yaralı | Video 18.04.2025 | 12:34
Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video 01:00
Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video 18.04.2025 | 12:21
Acı haberi dün gelmişti! 7 yaşındaki Cumali son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 02:23
Acı haberi dün gelmişti! 7 yaşındaki Cumali son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 18.04.2025 | 11:13
İran’dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı 00:36
İran'dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı 18.04.2025 | 11:11
Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video 01:58
Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video 18.04.2025 | 10:12
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video 00:29
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video 18.04.2025 | 09:48
Milyonlarca TL’lik bahis oynatan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 00:43
Milyonlarca TL'lik bahis oynatan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 18.04.2025 | 09:34
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 02:29
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 18.04.2025 | 09:03
İpsala Sınır Kapısı’nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 00:12
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:28
Dur ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 01:33
"Dur" ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:21
İsrail ordusu Gazze’de sivillere ait evleri vurdu: En az 18 ölü, çok sayıda yaralı | Video 00:49
İsrail ordusu Gazze'de sivillere ait evleri vurdu: En az 18 ölü, çok sayıda yaralı | Video 18.04.2025 | 08:21
7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video 01:53
7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video 17.04.2025 | 16:22
Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı | Video 04:23
Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı | Video 17.04.2025 | 13:31
Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı | Video 02:14
Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı | Video 17.04.2025 | 13:23
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 00:50
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 17.04.2025 | 13:14
Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali’den kahreden haber | Video 05:30
Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali'den kahreden haber | Video 17.04.2025 | 13:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 01:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY