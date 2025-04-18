14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlenip, suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konulmuştu.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
METRELERCE ŞÜPHELİ KUYRUĞUNUN SEVKİ 3 DAKİKA SÜRDÜ
Yakalanan 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüs ile adliyeye getirildi. Burada yakınları bekleyen 71 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden oluşan kuyruğun, adliyeye sevki 3 dakika sürdüğü görüldü. Adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bazı şüpheli yakınları ise sinir krizi geçirdiği görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
03:37
01:50
02:33
01:00
02:23
00:36
01:58
Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video 18.04.2025 | 10:12
00:29
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video 18.04.2025 | 09:48
00:43
02:29
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 18.04.2025 | 09:03
00:12
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:28
01:33
"Dur" ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:21
00:49
01:53
04:23
02:14
00:50
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 17.04.2025 | 13:14
05:30
01:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06