Video Yaşam 14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video
14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video

14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video

21.12.2024 | 14:57

Adana’da 14 yaşındaki sürücü kullandığı cip ile arkadan bir otomobile çarptı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. FİAT marka otomobil hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Pr.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı 06 DT 5069 plakalı FİAT marka otomobili ile refüjden yola çıktı. Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T kullandığı 80 DT 099 plakalı Mercedes marka cip ile Tezkormaz'ın otomobiline arkadan çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"FİAT OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ"
Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen FİAT otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz'ı araçtan çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti.

14 yaşındaki sürücü A.T ise gözaltına alındı.
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