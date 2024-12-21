14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video
Adana’da 14 yaşındaki sürücü kullandığı cip ile arkadan bir otomobile çarptı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. FİAT marka otomobil hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
"FİAT OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ"
Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen FİAT otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz'ı araçtan çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti.
14 yaşındaki sürücü A.T ise gözaltına alındı.
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