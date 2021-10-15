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OTOMATİK OYNAT
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15 kişilik minibüsten 70 kaçak göçmen çıktı | Video 15.10.2021 | 18:03
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Küçükçekmece'de mahalle sakinleri pencerelerini bile açamıyor | Video 15.10.2021 | 17:00
03:27
Kadıköy'deki töre cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı 15.10.2021 | 16:51
03:29
Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması 15.10.2021 | 16:49
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Türkiye’nin teminatı gençleri böyle zehirleyeceklermiş | Video 15.10.2021 | 15:52
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Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü 15.10.2021 | 15:40
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79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada 15.10.2021 | 12:32
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Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video 15.10.2021 | 14:59
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Vatandaşı da belediyeyi de isyan ettirdi | Video 15.10.2021 | 14:57
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İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı 15.10.2021 | 14:28
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyede 15.10.2021 | 13:53
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Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı 15.10.2021 | 12:15
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Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı 15.10.2021 | 13:52
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Gelini deveyle aldılar! Üsküdar'dan renkli manzara | Video 15.10.2021 | 13:27
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Elazığ’da 4 saatte 3 araç kundaklandı | Video 15.10.2021 | 12:58
Bitlis'te jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan 15 kişilik minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 70 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.