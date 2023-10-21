15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki otobüs alev alev yandı | Video
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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