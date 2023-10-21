Video Yaşam 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki otobüs alev alev yandı | Video
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki otobüs alev alev yandı | Video

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki otobüs alev alev yandı | Video

21.10.2023 | 10:08

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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Yangın sabah saat 06.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peronların alt kısmında bulunan park halindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler saniyeler içinde otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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