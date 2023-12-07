15 Temmuz’dan bu yana firari olan FETÖ’cü Adana’da yakalandı | Video 07.12.2023 | 11:18 Adana’da, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firar olan FETÖ'nün askeri yapılanmasında mahrem ağabeyi olan şahıs hücre evinde yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, FETÖ'ye üye olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan 'Bylock' kullanıcısı, askeri yapılanmada mahrem ağabeyi olan veteriner hekim Mehmet Akif D.'nin (36) saklandığı hücre evine tespit etti. Polis şüphelinin Sarıçam ilçesinde kaldığı hücre evine baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin 15 Temmuz'dan bu yana firari olduğu, terör örgütünün haberleşme ağı olan Bylock'u diğer örgüt üyelerine kurduğu, İzmir'deki askeri yapılanmada darbe öncesinde toplantılar düzenleyip öğrencilerle mahrem ağabeyliği yaptığı ve örgüt lideri talimatıyla BankAsya'ya para yatırıp artırım yaptığı öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.