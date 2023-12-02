153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video
Bursalıların 90 ve 2 binli yıllarda eğlence konusunda uğrak mekanlarından olan ve son yıllarda harabeye dönen Muradiye'deki 153 yıllık Dönence binasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alevler, kısa sürede çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, baraka içerisinde erkek olduğu düşünülen yanmış ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, polisler olayla ilgili tahkikat başlattı.
Ayrıca, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.
Dönence binası geçtiğimiz yıllarda da 3-4 defa yanmıştı.
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