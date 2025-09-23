16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video
Mersin polisi, elektronik sinyal bozucu kullanarak girdikleri kuyumcudan 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheliyi Adana'da yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Şüphelilerden birinin damda uyurken yakalanması dikkat çekerken, soygun anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
DAMDA UYURKEN YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ve yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek iz sürdü. Şüphelilerin iki motosikletle Adana'dan geldikleri, kameralara yakalanmamak için köy yollarını tercih ettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin de aralarında olduğu 'kasa hırsızlığı' suçundan sabıkalı 6 kişi, Adana'da yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin damda uyurken gözaltına alınması da görüntülere yansıdı. Mersin'e getirilerek emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERİN SOYGUN ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öteyandan şüphelilerin soygun anları da kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin gözcülük yaptığı içeri giren 3 şahsında altınları torbalara doldurarak çıkmaları yer aldı. Şüphelilerin geldikleri motosikletlerle kaçma anları da kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı | Video 23.09.2025 | 08:54
04:29
Antalya'da toptancı halinde patlama anı kamerada | Video 22.09.2025 | 16:21
04:05
Kadıköy'de tokat attığı kadın bayıldı, çevredekilere bıçak çekti | Video 22.09.2025 | 16:04
00:09
Nişan eğlencesinde sandalyeler havada uçuştu: 6 yaralı | Video 22.09.2025 | 15:43
03:15
02:25
Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye geldi | Video 22.09.2025 | 15:06
03:52
Yalova’da deniz suyu 5 metre çekildi | Video 22.09.2025 | 14:01
00:22
Okulun camlarını kırdılar, bahçesinde ateş yaktılar | Video 22.09.2025 | 14:01
00:18
ATM’den para çeken kadını gasp etmeye çalışan kişi gözaltına alındı | Video 22.09.2025 | 14:01
01:07
"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video 22.09.2025 | 14:01
00:47
00:32
Kaçak elektrik çeken şahıs Dicle Elektrik ekiplerine saldırdı | Video 22.09.2025 | 14:00
00:24
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 22.09.2025 | 11:11
01:23
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 22.09.2025 | 10:30
06:11
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
00:35
Balıkesir Sındırgı'daki deprem kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
03:14
00:12
01:39
Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video 22.09.2025 | 10:30