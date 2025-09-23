Video Yaşam 16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video
16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video

23.09.2025 | 09:18

Mersin polisi, elektronik sinyal bozucu kullanarak girdikleri kuyumcudan 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheliyi Adana'da yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Şüphelilerden birinin damda uyurken yakalanması dikkat çekerken, soygun anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami karşısında bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Hafta sonu tatilini fırsat bilen şüpheliler, sabaha karşı geldikleri kuyumcu dükkânının kepengini elektronik sinyal bozucu cihaz kullanarak açıp içeriye girdi. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve altın çalan maskeli şahıslar, daha sonra kepengi kapatarak kaçtı. İş yeri sahibinin dükkâna gelmesiyle fark edilen soygunun ardından kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DAMDA UYURKEN YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ve yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek iz sürdü. Şüphelilerin iki motosikletle Adana'dan geldikleri, kameralara yakalanmamak için köy yollarını tercih ettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin de aralarında olduğu 'kasa hırsızlığı' suçundan sabıkalı 6 kişi, Adana'da yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin damda uyurken gözaltına alınması da görüntülere yansıdı. Mersin'e getirilerek emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN SOYGUN ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öteyandan şüphelilerin soygun anları da kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin gözcülük yaptığı içeri giren 3 şahsında altınları torbalara doldurarak çıkmaları yer aldı. Şüphelilerin geldikleri motosikletlerle kaçma anları da kameraya yansıdı.

