Video Yaşam 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi | Video
17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi | Video

17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi | Video

27.10.2024 | 10:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini ve toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi. Denetimler sonucu hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.

ÇAKAR DENETİMLERİNDE SON BİR YILDA 10 BİN 22 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakar denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dubai çikolatası hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 02:48
Dubai çikolatası hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 27.10.2024 | 10:03
17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi | Video 01:29
17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi | Video 27.10.2024 | 10:02
Tramvay yoluna park eden sürücü seferleri aksattı | Video 00:11
Tramvay yoluna park eden sürücü seferleri aksattı | Video 27.10.2024 | 09:52
Yılların tutkusu için 40 bin lira harcatarak 5 katlı apartmanın üstüne vinçle konteyner koydurdu | Video 05:59
Yılların tutkusu için 40 bin lira harcatarak 5 katlı apartmanın üstüne vinçle konteyner koydurdu | Video 27.10.2024 | 09:52
Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video 00:57
Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video 27.10.2024 | 09:28
Kış uykusuna yatmayan ayıya seslenen Rizeli: Çabuk doğru yatağa | Video 00:41
Kış uykusuna yatmayan ayıya seslenen Rizeli: “Çabuk doğru yatağa” | Video 27.10.2024 | 09:28
Sultangazi’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 04:17
Sultangazi'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 27.10.2024 | 09:23
Otomobilin sosyal tesislere daldığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı| Video 02:23
Otomobilin sosyal tesislere daldığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı| Video 27.10.2024 | 09:12
Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü | Video 00:42
Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü | Video 27.10.2024 | 09:12
Takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu | Video 01:03
Takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu | Video 27.10.2024 | 09:12
TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası: 2 ölü | Video 03:14
TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 2 ölü | Video 27.10.2024 | 08:33
Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video 00:56
Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video 27.10.2024 | 08:33
Sultanbeyli’de silahlı bıçaklı ’laf atma’ kavgası: 2 yaralı | Video 00:30
Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı 'laf atma' kavgası: 2 yaralı | Video 27.10.2024 | 08:33
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği | Video 01:26
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği | Video 27.10.2024 | 08:33
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris görüntülerini paylaştı 00:55
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris görüntülerini paylaştı 26.10.2024 | 15:28
Terör örgütüne 17 ilde ’Gürz-22’ operasyonu: 55 gözaltı 00:34
Terör örgütüne 17 ilde 'Gürz-22' operasyonu: 55 gözaltı 26.10.2024 | 14:04
Rize’li vatandaşın ayı ile diyaloğu ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda 00:43
Rize’li vatandaşın ayı ile diyaloğu ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda 26.10.2024 | 13:57
İstanbul’da mağazalarda kadınların görüntülerini çeken sapık kamerada! 00:14
İstanbul'da mağazalarda kadınların görüntülerini çeken sapık kamerada! 26.10.2024 | 13:48
İzmir’de temizlik işçisinden örnek davranış: Hesabına gelen 23 milyonu geri verdi 04:30
İzmir'de temizlik işçisinden örnek davranış: Hesabına gelen 23 milyonu geri verdi 26.10.2024 | 13:43
Erzincan’da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü 01:44
Erzincan’da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü 26.10.2024 | 13:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA