17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video
Tuzla’da motosikletli polislerce yapılan uygulama esnasında, 17 yaşında bir sürücünün kullandığı otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, sürücü cezaevine gönderildi.
Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrol ve aramada, zulalanmış 15 parça satışa hazır halde 61.50 gram marihuana, zulalanmış 2 parça satışa hazır halde 3 gram taş kokain ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan Y.K.K.(17) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Aralık tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video 05.12.2023 | 11:28
00:38
Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video 05.12.2023 | 11:12
00:34
00:38
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklettekiler böyle savruldu | Video 05.12.2023 | 10:59
02:34
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada: Kadın köpeğiyle yaralandı | Video 05.12.2023 | 10:48
01:43
Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video 05.12.2023 | 10:32
04:21
İzmir'de çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 05.12.2023 | 10:32
06:25
Gençlerde "Diş estetiği" çılgınlığı | Video 05.12.2023 | 10:33
01:31
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 05.12.2023 | 10:25
04:21
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 05.12.2023 | 10:17
01:02
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 05.12.2023 | 10:15
01:37
01:35
Mengene-2 Operasyonu'nda 18 gözaltı | Video 05.12.2023 | 09:34
00:57
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 05.12.2023 | 08:35
04:25
03:15
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 05.12.2023 | 08:34
01:43
Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 05.12.2023 | 08:34
01:05
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 09:18
02:43
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 05.12.2023 | 08:34
04:05
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04.12.2023 | 23:18