Video Yaşam 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video
17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video

17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video

05.12.2023 | 11:28

Tuzla’da motosikletli polislerce yapılan uygulama esnasında, 17 yaşında bir sürücünün kullandığı otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, sürücü cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tuzla'da 3 Aralık Pazar günü saat 17.50 sıralarında uygulama yapan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Y.K.K.'nın yaşının 17 olduğu tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrol ve aramada, zulalanmış 15 parça satışa hazır halde 61.50 gram marihuana, zulalanmış 2 parça satışa hazır halde 3 gram taş kokain ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Y.K.K.(17) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Aralık tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video 01:12
17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu çıktı | Video 05.12.2023 | 11:28
Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video 00:38
Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video 05.12.2023 | 11:12
Ümraniye’de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video 00:34
Ümraniye'de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video 05.12.2023 | 10:50
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklettekiler böyle savruldu | Video 00:38
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklettekiler böyle savruldu | Video 05.12.2023 | 10:59
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada: Kadın köpeğiyle yaralandı | Video 02:34
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada: Kadın köpeğiyle yaralandı | Video 05.12.2023 | 10:48
Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video 01:43
Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video 05.12.2023 | 10:32
İzmir’de çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 04:21
İzmir'de çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 05.12.2023 | 10:32
Gençlerde Diş estetiği çılgınlığı | Video 06:25
Gençlerde "Diş estetiği" çılgınlığı | Video 05.12.2023 | 10:33
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 01:31
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 05.12.2023 | 10:25
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 04:21
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 05.12.2023 | 10:17
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 01:02
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 05.12.2023 | 10:15
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video 01:37
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video 05.12.2023 | 10:15
Mengene-2 Operasyonu’nda 18 gözaltı | Video 01:35
Mengene-2 Operasyonu'nda 18 gözaltı | Video 05.12.2023 | 09:34
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 00:57
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 05.12.2023 | 08:35
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! ’Dilan Polat’ı tanımıyorum’ dedi ama... | Video 04:25
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama... | Video 05.12.2023 | 09:20
Üsküdar’da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 03:15
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 05.12.2023 | 08:34
Sakarya’da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 01:43
Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 05.12.2023 | 08:34
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:05
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 09:18
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 02:43
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 05.12.2023 | 08:34
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04:05
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04.12.2023 | 23:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA