1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı | Video 13.05.2025 | 12:35 Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer yolcu gemisi demir attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı '' Marella Discovery 2'' isimli kruvaziyer gemisi limana yanaştı. Yolcu gemisinde bin 795 yolcu ve 729 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Marmaristen gelen kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 18:00 sıralarında Rhodos'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.