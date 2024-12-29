Video Yaşam 19-26 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi | Video
19-26 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi | Video

19-26 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi | Video

29.12.2024 | 10:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini ve 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

2024 YILINDA MOTOSİKLET DENETİMLERİNDE 2 MİLYON 898 BİN 366 ADET İŞLEM YAPILDI
Bakan Yerlikaya motosiklet denetimleri hakkında bilgi verdiği paylaşımında, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 'Motosiklet Denetimleri' ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık'a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca kask ve koruyucu ekipman kullanıma dikkati çekerek, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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