19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video
Adana’da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan azılı hırsız yol kenarında kaçırdığı bisikletten yakayı ele verdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarına takılan şüphelinin kimliğini tespit ederek saklandığı yerde yakaladı.
"AZILI HIRSIZI ÇALDIĞI BİSİKLET YAKALATTI"
Mehmet A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Biçen'in, 'hırsızlık' suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı belirlenen Biçen, polisin yaptığı baskında yakalandı. Emniyete götürülen Biçen, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.
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