19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20 Adana’da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan azılı hırsız yol kenarında kaçırdığı bisikletten yakayı ele verdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarına takılan şüphelinin kimliğini tespit ederek saklandığı yerde yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Ağustos günü 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen şüpheli Yunus Biçen (33), yol kenarında duran Mehmet A.'nın bisikletini çaldı. Bisiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. O anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Mehmet A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Biçen'in, 'hırsızlık' suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı belirlenen Biçen, polisin yaptığı baskında yakalandı. Emniyete götürülen Biçen, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.