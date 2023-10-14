Video Yaşam 19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video

19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video

14.10.2023 | 10:20

Adana’da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan azılı hırsız yol kenarında kaçırdığı bisikletten yakayı ele verdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarına takılan şüphelinin kimliğini tespit ederek saklandığı yerde yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 24 Ağustos günü 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen şüpheli Yunus Biçen (33), yol kenarında duran Mehmet A.'nın bisikletini çaldı. Bisiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. O anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

"AZILI HIRSIZI ÇALDIĞI BİSİKLET YAKALATTI"
Mehmet A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Biçen'in, 'hırsızlık' suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı belirlenen Biçen, polisin yaptığı baskında yakalandı. Emniyete götürülen Biçen, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 01:27
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 14.10.2023 | 11:00
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 01:42
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 14.10.2023 | 10:32
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 00:21
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 01:46
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13
Esenler’de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 01:07
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Kocaeli’de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 02:34
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:18
Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:39
İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video 03:32
İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video 14.10.2023 | 09:39
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 01:16
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 13.10.2023 | 16:30
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.10.2023 | 16:19
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 02:25
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 13.10.2023 | 16:03
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 01:18
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 13.10.2023 | 15:44
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 02:36
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 13.10.2023 | 15:08
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video 01:50
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video 13.10.2023 | 15:13
Beylikdüzü’nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video 02:47
Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video 13.10.2023 | 14:35
İzmir’de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:41
İzmir'de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 13.10.2023 | 14:21
Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 05:13
Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 13.10.2023 | 14:21
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:08
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 13.10.2023 | 14:27
Kayseri’de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 02:14
Kayseri'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.10.2023 | 14:21
Bağcılar’da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:16
Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.10.2023 | 14:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA