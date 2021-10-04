2 bin 500 rakımlı yaylada görüntülendiğini fark eden çoban sopa ile drone kovaladı | Video
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Antalya’da 2 bin 500 rakımlı yaylada kendisinin drone ile görüntülendiğini fark eden bir çoban, önce şaşırdı sonra ise drone sopa ile kovaladı. Bir süre sonra duruma alışan adam drone şapkası ile selamladı. İlginç anların yaşandığı o anlar drone kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'da yaşanan ilginç olay Kaş İlçesi'nde 2 bin 500 rakımlı ak dağın eteklerinde bulunan Rahat Yaylasında yaşandı. Her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü. Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone kovalamaya başladı. Bunun üzerine drone operatörü drone geri doğru çekti. Kararından vazgeçen adam dronunun kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti. Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.