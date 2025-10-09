2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video
Kayseri'de 2 cinayetten aranan firar şahıs, 22 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
