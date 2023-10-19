2 gündür aranan 14 yaşındaki Dila, yurt inşaatında ölü bulundu | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu.
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