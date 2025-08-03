Video Yaşam 2 kız kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı | Video
2 kız kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı | Video

2 kız kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı | Video

03.08.2025 | 14:00

Bursa'da, otomobildeki Tuğba Akpınar (35) ile kardeşi Seda Akpınar’ın (28) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.06 promil alkollü çıkan kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç (22) tedavisinin ardından tutuklandı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan alkol testinde Sevinç7in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Tuğba ve Seda Akpınar, dün Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde toprağa verildi.

İsmail Sevinç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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