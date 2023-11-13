Video Yaşam 2 otomobildeki 13 kilo uyuşturucuyu 'Pako' buldu; 3 tutuklama | Video
2 otomobildeki 13 kilo uyuşturucuyu 'Pako' buldu; 3 tutuklama | Video

2 otomobildeki 13 kilo uyuşturucuyu 'Pako' buldu; 3 tutuklama | Video

13.11.2023 | 15:11

BOLU'da polisin durdurduğu 2 otomobilde narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramada 13 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 2 otomobille uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Otomobiller, Anadolu Otoyolu'nda polis tarafından kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramada 2 otomobildeki bavul ve gizli bölmelerde 13 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Araçlarda bulunan M.A. (31), İ.Y. (31), F.P. (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden M.A. , İ.Y. ,ve F.P. tutuklanırken M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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