23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video
Afyonkarahisar'da yaşanan ve 23 yaşındaki öğretmenin öldüğü trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı.
Kazada hayatını kaybeden Candan'ın özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Candan'ın kazadan sadece dakikalar önce çarşı merkezde arkadaşları ile çay toplantısında bir araya geldiği ve ardından eve dönüş yolunda dolmuştan inip yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Öte yandan, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.'nin tutuklandığı kaydedildi.
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