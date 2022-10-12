2.5 kilogram zehirle yakaladılar | Video

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İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda iki kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde, 487 uyuşturucu hap, 4,55 gram Kokain maddesi, 18,80 gram Metamfetamin maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki adet hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.