25 milyon TL haraç istediler, alamayınca silahlı saldırı düzenlendiler! O anlar kamerada | Video
Adana'da 25 milyon TL haraç istedikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polisten kaçamadı. Silahlı saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansırken 3 şüpheli tutuklandı.
Kadir S.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen gasp polisleri her iki şüphelinin de saklandığı adresi tespit etti.
Söz konusu şüpheliler saklandıkları ikamette yapılan operasyonla yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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