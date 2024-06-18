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25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı | Video

25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı | Video

18.06.2024 | 09:42

Bursa'da sahte kimlikle gezen, 25 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa'nın insan yoğunluğunun en çok bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde güzellik merkezi broşürü dağıtırken Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluya göz açtırmamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rutin devriye faaliyetini yürüten Güven Timleri Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde güzellik merkezi broşürü dağıtan şahsın durumundan şüphelendi.

GÜVEN TİMLERİ ŞÜPHELİYİ BİR SÜRE UZAKTAN TAKİP ETTİ
Yoldan geçen insanları durdurarak güzellik merkezinin reklam broşürünü dağıtan şüpheliyi Güven Timleri bir süre uzaktan takip etti. Daha sonra şüpheliyi yakalayan Güven Timleri şüphelinin sorgusunu yaptı. Sahte kimlik kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı.

25 AYRI SUÇTAN ARANMASI VE 25 YIL 2 AY 27 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kimlik tespiti yapılan şüphelinin 18 adet suç kaydı bulunan O.C. (25) olduğunu ve 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından' toplam 25 ayrı aranmasının olduğu tespit edildi. Ayrıca bu suçlardan toplam 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası olduğu tespit edilmesiyle şüpheli gözaltına alındı. Güven Timleri Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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