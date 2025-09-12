Video Yaşam 27 yıl 10 ayla aranan 16 yaşındaki şüpheliyi polis yakaladı | Video
27 yıl 10 ayla aranan 16 yaşındaki şüpheliyi polis yakaladı | Video

27 yıl 10 ayla aranan 16 yaşındaki şüpheliyi polis yakaladı | Video

12.09.2025 | 12:15

Bursa'da otodan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kovalamaca sonucu 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki firariyi yakaladı. Çalınan çanta ve içindeki laptop ile pasaport ise otluk alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını otoparka bırakan K.K., otopark görevlisinin uyarısı üzerine aracının başına geldi. Mağdur adam, sağ ön camın kırıldığını ve koltukta bulunan çantasının çalındığını fark etti. Çantada, laptop, pasaport ve yaklaşık 60 bin lira değerinde eşyalar bulunuyordu.

Yapılan kamera incelemesinde, şüphelilerin kırmızı renkli 3 tekerlekli motosikletle otoparka gelip araçları yokladığı, otomobil sahibine ait aracın camını kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Daha önce aynı motosikletin Yunuseli Mahallesi 295. Sokak'ta görüldüğünü tespit eden ekipler, bölgeye giderek zanlıların izini sürdü.

Polisi görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken tellere takılan zanlı hafif yaralanırken, yapılan sorgulamasında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca İstanbul ve İzmir'de farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından Osmangazi Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Polisin çalışmaları sonucu diğer 3 şüpheli de kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Çalınan çanta, laptop ve pasaport ise otluk alanda çöp konteynerinin yanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla olaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

27 yıl 10 ayla aranan 16 yaşındaki şüpheliyi polis yakaladı | Video 00:28
27 yıl 10 ayla aranan 16 yaşındaki şüpheliyi polis yakaladı | Video 12.09.2025 | 12:15
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Video 01:55
Manavgat Belediyesi'nde büyük yolsuzluk operasyonu: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Video 12.09.2025 | 11:09
Enstitü Sosyal, öğrencilerin yeni rehberi | Video 02:25
Enstitü Sosyal, öğrencilerin yeni rehberi | Video 12.09.2025 | 11:02
Ağaçta mahsur kalan kedi, merdiven yardımıyla kurtarıldı | Video 00:26
Ağaçta mahsur kalan kedi, merdiven yardımıyla kurtarıldı | Video 12.09.2025 | 09:38
Arnavutköy’de feci kaza: Kamyon çarptığı aracı metrelerce böyle sürükledi | Video 00:56
Arnavutköy’de feci kaza: Kamyon çarptığı aracı metrelerce böyle sürükledi | Video 12.09.2025 | 09:12
Kocaeli’de lojistik deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 02:53
Kocaeli'de lojistik deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 12.09.2025 | 08:22
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 01:45
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 12.09.2025 | 00:28
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 300 bin TL değerindeki soruya ne cevap verdi? 02:35
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 300 bin TL değerindeki soruya ne cevap verdi? 12.09.2025 | 00:23
Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyip metrelerce havaya fırlatmıştı, tutuklandı | Video 05:30
Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyip metrelerce havaya fırlatmıştı, tutuklandı | Video 11.09.2025 | 16:29
Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyip metrelerce havaya fırlatmıştı, tutuklandı | Video 05:30
Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyip metrelerce havaya fırlatmıştı, tutuklandı | Video 11.09.2025 | 16:28
Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: 37 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:40
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 37 kilo skunk ele geçirildi | Video 11.09.2025 | 15:37
Gaziantep’te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video 00:45
Gaziantep'te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video 11.09.2025 | 14:34
Zeytinburnu’nda hastane bahçesinde silahlı saldırı! | Video 00:59
Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı! | Video 11.09.2025 | 14:20
Kocaeli’de terlik hırsızı kamerada: Eskiyi bıraktı, yeniyi götürdü | Video 03:18
Kocaeli'de terlik hırsızı kamerada: Eskiyi bıraktı, yeniyi götürdü | Video 11.09.2025 | 14:11
Edirne’de ailesine dehşeti yaşattı: 4 yaralı | Video 01:24
Edirne'de ailesine dehşeti yaşattı: 4 yaralı | Video 11.09.2025 | 13:30
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan cinayet gibi kaza acılı babayı gözyaşlarına boğdu | Video 04:14
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan cinayet gibi kaza acılı babayı gözyaşlarına boğdu | Video 11.09.2025 | 12:47
Uyuyan bekçinin cep telefonunu böyle çaldı | Video 03:48
Uyuyan bekçinin cep telefonunu böyle çaldı | Video 11.09.2025 | 12:47
Kayseri’de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 01:34
Kayseri'de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 11.09.2025 | 12:09
Konya’da korkunç olay: Anne ve sevgilisi 3,5 yaşındaki çocuğu darbedip, vücudunda sigara söndürdü! | Video 01:48
Konya'da korkunç olay: Anne ve sevgilisi 3,5 yaşındaki çocuğu darbedip, vücudunda sigara söndürdü! | Video 11.09.2025 | 11:00
Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 02:31
Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 11.09.2025 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY