29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video
Antalya'da evinde kaldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 29 yaşındaki genç adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile tarafından alınan cenaze, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1 Sokak'ta dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topçu birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in evine gelerek kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Keşkil, çıkan tartışma sonrası evdeki tabancayla Topçu'yu başından, karın bölgesinden ve kolundan vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Topçu, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisi Hasan Keşkil, olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keşkil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
02:33
01:00
02:23
00:36
01:58
Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video 18.04.2025 | 10:12
00:29
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video 18.04.2025 | 09:48
00:43
02:29
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 18.04.2025 | 09:03
00:12
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:28
01:33
"Dur" ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:21
00:49
01:53
04:23
02:14
00:50
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 17.04.2025 | 13:14
05:30
01:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06
03:40
02:11
Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:48