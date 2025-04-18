Video Yaşam 29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video
29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video

29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video

18.04.2025 | 12:34

Antalya'da evinde kaldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 29 yaşındaki genç adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile tarafından alınan cenaze, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

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Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 29 yaşındaki Ferhat Topçu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alındı. Sabah saatlerinde kuruma gelen yakınları, defin işlemlerini memleketleri Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirmek üzere cenazeyi teslim aldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1 Sokak'ta dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topçu birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in evine gelerek kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Keşkil, çıkan tartışma sonrası evdeki tabancayla Topçu'yu başından, karın bölgesinden ve kolundan vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Topçu, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisi Hasan Keşkil, olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keşkil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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