29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı | Video 24.06.2024 | 13:18 Kastamonu çeşitli suçlardan toplamda 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak çalışmalar soncunda aranması olduğu tespit edilen T.Ö., Asayiş ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. T.Ö. isimli şahsın "silahla tehdit, az sayıda mermi bulundurma, kasten yaralama ve kasten Öldürme" suçlarından toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.