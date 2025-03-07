3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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