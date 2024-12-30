Video Yaşam 3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video
3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video

3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video

30.12.2024 | 15:01

Sakarya'nın Hendek ilçesinde S.K. (33), 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K.'yi (26) bıçakla ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Üç ay önce evlenen S.K. ile E.K. çifti, boşanma kararı alıp, dava açtı. Yaklaşık 1 aydır eşinden ayrı, babaevinde yaşayan E.K., eşinin talebi üzerine son kez görüşmek için dün Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evlerine gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından S.K., bıçakla eşi E.K.'ye saldırdı. Vücudunun birçok yerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. E.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaçan S.K. de polis ekipleri tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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