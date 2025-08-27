3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 çocuk annesi Sevgi Yandık'ı parkta bıçaklayarak öldüren koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil koca, kendisini aldattığı şüphesiyle karısını öldürdüğünü ancak pişman olduğunu söyledi.
Ancak 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. ise Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gerçekleştirildi.
Olayın zanlısı Doğan Ş., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısın kendisini aldattığı şüphesiyle bıçakladığını beliren Doğan Ş., pişman olduğunu dile getirdi.
