3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video

27.08.2025 | 16:12

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 çocuk annesi Sevgi Yandık'ı parkta bıçaklayarak öldüren koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil koca, kendisini aldattığı şüphesiyle karısını öldürdüğünü ancak pişman olduğunu söyledi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve eski eşi Doğan Ş. (31) birlikte yaşamayı sürdürdüler. İkili arısında sık sık yaşanan tartışmaların sonuncusu, oturdukları parkta yaşandı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. ise Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gerçekleştirildi.
Olayın zanlısı Doğan Ş., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısın kendisini aldattığı şüphesiyle bıçakladığını beliren Doğan Ş., pişman olduğunu dile getirdi.
