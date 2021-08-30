30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni | Video

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında denizde düzenlenen korteji vatandaşlar ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreninin ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aralarında tur tekneleri, yelkenliler ve römorkörün bulunduğu deniz korteji gerçekleştirildi. Kaleiçi Marina'dan başlayan kortej, Konyaaltı Varyant önüne kadar geldi. Konyaaltı Sahili'nin giriş bölümüne geldiğinde ise töreni varyantlar kısmından takip eden vatandaşlar, bir yandan ellerinde Türk Bayrakları ile bayram coşkusunu yaşadı, bir yandan da cep telefonlarını çıkartarak o anları ölümsüzleştirdi.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Denizde oluşan görsel şölen ise drone ile havadan görüntülendi. Kortej sırasında römorkörler su sıkarak görsel şölen oluştururken, yelkenleri süren gençler ise vatandaşların beğenisini topladı. Yaklaşık 1 saat süren deniz korteji, Kaleiçi Yat Limanına geri dönerek etkinliği tamamladı.