30 dakika kalp masajı sonrası hayata döndü | Video

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeni ile bilinci kapalı olan bahçıvan 30 dakika kalp masajı sonrası hayata döndü.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bahçıvanlık yapan 64 yaşındaki Ali Doğan kendi evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile bilinci kapalı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Kalbi duran hastaya yapılan müdahalenin ardından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Fedai tarafından anjiyo yapıldı. Yapılan Anjiyoda damarları tıkalı olan hastaya Balon ve stent işlemi sonucu Kalbe kan akışı sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Halil Fedai, "64 yaşındaki hastane personellerimizden Ali Bey bize kalp durması ile gelmişti. Acil serviste hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilerek kalp mesajı başlandı. Ölümcül ritim bozukluğu olması üzerinde sürekli elektroşok uygulandı. Hastamıza toplamda 30 dakika kalp masajı, 12 defa elektroşok uygulandı. Yapılan Anjiyoda damarları tıkalı olan hastaya Balon ve stent işlemi sonucu Kalbe kan akışı sağladık. Hasta üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu." dedi.

Sağlığına kavuşan Ali Doğan, hastane personeline ve Dr. Fedai'ye teşekkür etti.