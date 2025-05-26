Video Yaşam 30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video

30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video

26.05.2025 | 08:31

Antalya’da 30 metre yükseklikteki falezlerden kayalık alana düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik falezlerden kayalık alana düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, falezlerden aşağı inerek şahsın kayalık alanda olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak deniz yolu ile Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı noktasına getirildi. Burada yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Burhan Kanyılmaz olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 04:53
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 26.05.2025 | 08:31
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk! 04:43
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk! 25.05.2025 | 22:44
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 03:48
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 25.05.2025 | 16:48
Trafikte tartıştığı bıçaklı saldırgana yangın tüpüyle karşılık verdi | Video 01:13
Trafikte tartıştığı bıçaklı saldırgana yangın tüpüyle karşılık verdi | Video 25.05.2025 | 14:51
Polonya’daki ortaklık kavgası Beyoğlu’na uzandı! Eczaneye kurşun yağmuru | Video 03:53
Polonya'daki ortaklık kavgası Beyoğlu'na uzandı! Eczaneye kurşun yağmuru | Video 25.05.2025 | 14:51
At arabası ile otomobile çarpıp kaçtı | Video 01:03
At arabası ile otomobile çarpıp kaçtı | Video 25.05.2025 | 14:51
Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 02:30
Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 25.05.2025 | 14:51
Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı | Video 05:32
Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı | Video 25.05.2025 | 10:26
Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 02:55
Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 25.05.2025 | 10:26
Mersin’de kiracı anahtarı vermek için ’12 milyon lira istedi’ iddiası | Video 01:49
Mersin'de kiracı anahtarı vermek için '12 milyon lira istedi' iddiası | Video 25.05.2025 | 10:26
Uludağ’da tilkileri besledi, o anları kayda aldı | Video 00:33
Uludağ'da tilkileri besledi, o anları kayda aldı | Video 25.05.2025 | 09:49
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 04:23
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 25.05.2025 | 09:49
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video 00:22
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video 25.05.2025 | 09:49
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 01:14
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 25.05.2025 | 08:43
Antalya’da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:06
Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 25.05.2025 | 08:42
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 00:45
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 23.05.2025 | 17:03
Kırıkkale’de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 03:04
Kırıkkale'de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 23.05.2025 | 16:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Atatürk’e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: Linç edildim | Video 03:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk'e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: "Linç edildim" | Video 23.05.2025 | 14:36
Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25’er yıl hapis cezası | Video 01:44
Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25'er yıl hapis cezası | Video 23.05.2025 | 14:36
Türkiye’nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video 01:33
Türkiye'nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video 23.05.2025 | 14:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY