Video Yaşam 31 ilde gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ” operasyonunda 208 şüpheli yakalandı | Video
31 ilde gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ” operasyonunda 208 şüpheli yakalandı | Video

31 ilde gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ” operasyonunda 208 şüpheli yakalandı | Video

18.10.2023 | 15:36

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ” operasyonu çerçevesinde 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 31 ilde eş zamanlı olarak zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 208 şüpheli yakalandı. Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 247 gram skank, 6 buçuk kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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