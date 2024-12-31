32 bin TL para ve 30 gün trafikten men cezası aldıran drift kamerada | Video 31.12.2024 | 15:56 Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde drift atan sürücü trafik ekiplerinin cezasından kurtulamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kargıcak mahallesinde kamera görüntülerinde sürücünün aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, karayolları trafik kanununun ilgili maddelerince sürücüye drift atmaktan 32 bin 233 lira para cezası uyguladı. Ayrıca drift atan kişinin ehliyetine 2 ay geçici süre ile el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.