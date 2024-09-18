39 suç kaydı olan ‘Topal' lakaplı şüpheli JASAT'ın takibi sonucu yakalandı | Video
Denizli'de 19 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı ve 8 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ‘Topal' lakaplı şüpheli, jandarmanın titiz takibi sonucu saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.
Kullandığı yöntemler nedeniyle "Topal" lakabıyla tanınan Polat B., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonu sonucu Kocabaş Mahallesi'nde saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Daha 19 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı ve 8 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Polat B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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