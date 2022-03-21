3’er bin Euro’ya Avrupa’ya götüreceklerdi.. Suçüstü yakalandılar | Video

İstanbul’da düzensiz kaçak göçmenleri 3’er bin Euro’ya Avrupa Ülkeleri’ne kaçırmaya çalışan beş “Göçmen Kaçakçısı” suçüstü yakalandı. 173 düzensiz kaçak göçmen kurtarıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Fatih, Zeytinburnu ve Silivri İlçeleri'nde peş peşe seri "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonları düzenledi.

Düzensiz kaçak göçmenleri; saklandıkları "Şok Evleri" olarak adlandırılan adreslere yerleştiren ve Edirne üzerinden başta Yunanistan olmak üzere "Avrupa Ülkeleri'ne götürmek" vaadiyle kaçak göçmenlerden kişi başına üç bin Euro ödeme alan beş "Göçmen Kaçakçısı" suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

KAMP MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen seri operasyonlarda 90'ı Afganistan, 20'si Pakistan, 12'si Mısır, 22'si Bangladeş, 21'i Suriye ve 8'i farklı uyruklara sahip olmak üzere toplamda 173 düzensiz kaçak göçmen kurtarılarak muhafaza altına alındı.

173 düzensiz kaçak göçmen hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı. Suçta kullanılan üç adet minibüse ise el konuldu. Ayrıca adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 40 uyku tulumu, dört şişme bot, dört bot küreği, dört bot pompası, iki çadır, beş cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, 17 mermi, sekiz bin 710 lira nakit para ile birlikte çok sayıda kamp malzemesi ele geçirildi.