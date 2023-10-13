Video Yaşam 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

13.10.2023 | 16:19

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin yaralandığı ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki panelvan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yan şeritteki otomobile sonra da park halindeki otobüse çarptı. Panelvan araç, çarpmanın etkisiyle aynı şeritte ilerleyen bir otomobile çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu 4 araçtan biri olan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Soruşturmanın devam ettiği kazanın oluş anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, panelvan aracın kontrolden çıkışı ve araçlara çarpma anları yer alıyor.
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