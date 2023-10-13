4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin yaralandığı ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.
Soruşturmanın devam ettiği kazanın oluş anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, panelvan aracın kontrolden çıkışı ve araçlara çarpma anları yer alıyor.
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