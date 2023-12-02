Video Yaşam 4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

02.12.2023 | 14:07

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpışması neticesnide meydana gelen ve 4'ü uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Yeniçağa ilçesi girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Recep A. yönetimindeki otomobile, İstanbul istikametinde seyreden Yasin Emre Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, trafik ışıklarından hareket eden 4 uzman çavuşun içerisinde bulunduğu otomobile, diğer otomobilin çarptığı ve her iki aracın savrulduğu görüldü.

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