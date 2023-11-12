40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm bahçe küle döndü. Arazide bulunan asırlık ceviz ağaçları yangında zarar gördü.
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