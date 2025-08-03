Video Yaşam 42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video
42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video

42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video

03.08.2025 | 10:06

Hatay'da emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığı operasyonunda kamyonetin kasasında 42 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş halde taşınan şahısların o anları ‘Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 30 Temmuz tarihinde Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 42 göçmen şahıs yakalandı. Kamyonettin kasasında yakalanan 42 göçmen İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili yakalanan 6 şahıs adliye makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş şekilde taşınmaları akıllara 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.
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