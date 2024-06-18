Video Yaşam 44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video
44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video

44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video

18.06.2024 | 09:42

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir çok suçtan 44 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'silahlı yağma' suçundan hakkında 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Ö.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ekipler, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı T.Ö.'yü Değirmenönü Mahallesi'nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korsan taksi ile trafik polisi çarpıştı, 3’ü polis 6 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 00:54
Korsan taksi ile trafik polisi çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 18.06.2024 | 10:29
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu | Video 01:29
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu | Video 18.06.2024 | 08:50
44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video 00:19
44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video 18.06.2024 | 09:42
25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı | Video 00:17
25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı | Video 18.06.2024 | 09:42
Sarıyer’deki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı | Video 01:55
Sarıyer’deki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı | Video 18.06.2024 | 08:50
Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video 00:48
Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video 18.06.2024 | 09:13
Hatay’da akıl almaz kaza kamerada: Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü 00:25
Hatay'da akıl almaz kaza kamerada: Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü 18.06.2024 | 09:11
Adana’da apartman dairesinde feci yangın! Anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 01:10
Adana'da apartman dairesinde feci yangın! Anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 18.06.2024 | 08:51
Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video 03:04
Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video 17.06.2024 | 16:19
Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:00
Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 15:08
Korhan Berzeg’in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi | Video 09:17
Korhan Berzeg’in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi | Video 17.06.2024 | 15:29
Elazığ’da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video 02:29
Elazığ'da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video 17.06.2024 | 14:18
Su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı | Video 01:03
Su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı | Video 17.06.2024 | 14:23
Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video 02:09
Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video 17.06.2024 | 13:47
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video 02:58
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video 17.06.2024 | 13:12
Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 06:00
Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 12:14
Gaziantep’te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video 01:44
Gaziantep'te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video 17.06.2024 | 13:47
Şanlıurfa’da elektrik kablosu bomba gibi patladı! Patlama anları kameraya yansıdı | Video 01:41
Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı! Patlama anları kameraya yansıdı | Video 17.06.2024 | 12:57
Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda | Video 01:32
Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda | Video 17.06.2024 | 12:24
Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video 02:23
Karadeniz’de kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına helikopter katıldı | Video 17.06.2024 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA