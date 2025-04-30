49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'ın takibi sonucu yakalandı | Video
Samsun'da 15 ayrı suçtan hakkında 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır her yerde aranan şahıs, Samsun JASAT ekiplerince Nevşehir ilinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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