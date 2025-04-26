5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video
Kocaeli D100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik felç oldu.
Kaza sebebiyle trafik felç oldu. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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