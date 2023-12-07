Video Yaşam 5 katlı binanın yıkımı, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı | Video
5 katlı binanın yıkımı, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı | Video

5 katlı binanın yıkımı, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı | Video

07.12.2023 | 14:35

Depremin vurduğu Hatay’da 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında ilkokul öğrencilerinin korkup, çığlık atarak okula koşması anbean görüntülendi. Bunun üzerine yıkım ekibi sorumlusu görevden alındı. İskenderun Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım çalışmalarında sona gelindi. İskenderun ilçesinde 5 katlı bir binada iş makinasıyla yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yıkım anında teneffüste bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileriyse korkup çığlık atarak okula kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İskenderun Kaymakamlığı yıkım ekibi sorumlusunu görevinden alarak olayla inceleme başlattı.
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