5 katlı binanın yıkımı, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı | Video
Depremin vurduğu Hatay’da 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında ilkokul öğrencilerinin korkup, çığlık atarak okula koşması anbean görüntülendi. Bunun üzerine yıkım ekibi sorumlusu görevden alındı. İskenderun Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.
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