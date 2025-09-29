5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 13:16 Manisa’nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Feci kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G.(41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.